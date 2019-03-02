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فقدان أكثر من 50 شخصًا بعد انفجار بخط أنابيب نفط في نيجيريا

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ذكر مسئول محلي، أن أكثر من 50 شخصا فُقدوا، بعد انفجار أحد خطوط أنابيب النفط، مما تسبب في فرار جماعي جنوب نيجيريا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، تصريحات صحفية أدلى بها المتحدث باسم مجلس الرؤساء بمملكة نيمبي، نينجي

جيمس اريوريو، قال فيها: إن الانفجار الذي وقع صباح أمس الجمعة، تسبب في تسرب نفطي واسع في مملكة نيمبي بولاية "بايلسا".

وتشغل مجموعة إيتيو ومقرها مدينة "بورت هاركورت" خط الأنابيب

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في مملكة "نيمبي" الذي ينقل النفط الخام إلى ميناء التصدير في منطقة بوني.

وتملك خط الأنابيب، شركة "أجيب آند "أوندو" آند"شيل" لتنمية النفط.

ولم تعلق مجموعة إيتيو بعد على الانفجار.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان خط الأنابيب قد أغلق أم لا، ومن المعروف عن دلتا النيجر أنها ملوثة بشكل كبير.

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