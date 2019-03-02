كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة اليمنية تدعو إيران إلى وقف دعم الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا وزير الخارجية اليمني إيران إلى الالتزام بمبادئ منظمة التعاون الإسلامي والتوقف عن دعم ميليشيا الحوثي ، التي في حالة حرب مع الحكومة اليمنية منذ عام 2014.

وعلي صعيد آخر، حث اليماني النظام الإيراني على التوقف عن تمويل الميليشيات والتوقف عن تزويد المجموعة بالأسلحة ، وذلك في خطابه أمام المؤتمر الوزاري السادس والأربعين لمنظمة المؤتمر الإسلامي في أبو ظبي.

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و قال إن على إيران التوقف عن زعزعة استقرار المنطقة من خلال دعم الجماعات المسلحة واحترام مبادئ القانون الدولي.

كما قال اليماني أيضاً ، إن الحوثيين كانوا يوقفون تنفيذ اتفاق ستوكهولم ، ورفضوا الانسحاب من الحديدة من أجل فتح ممر إنساني.

وأكد أن هذا أعاق عمل الأمم المتحدة ، الذي توسط في الاتفاق بين الجانبين المتحاربين في السويد في ديسمبر من العام الماضي.