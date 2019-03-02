كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان: موسكو تعرض المساعدة في تخفيف التوتر مع الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم السبت، إن روسيا عرضت العمل كوسيط لتخفيف حدة التوتر بين باكستان والهند.

وأضاف وزير الخارجية، أن باكستان مستعدة لقبول العرض الروسي، لكنه لا يعرف ماإاذا كانت الهند ستوافق كذلك.

وحسب وكالة "أسوشييتد برس"، قال "قريشي"، في مؤتمر صحفي، إن "باكستان تريد السلام، ونحن لا نشارك في حرب، وقد قلنا إن الحرب ليست حلا للمشاكل".

وأضاف "قريشي"، أن دبلوماسيًا سعوديًا كبيرًا سيزور باكستان والهند قريبًا في محاولة لتهدئة التوتر.