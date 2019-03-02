كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاز أكثر من 40 مهاجر غير شرطي في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر أمنية، اليوم السبت، إن 43 مهاجرًا غير قانوني على الأقل، أُحتجزوا في أنحاء تركيا. حسبما ذكرتصحيفة "يني شفق" التركية

ومن جانبه، قال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه في مقاطعة تشاناكالي الشمالية الغربية، احتجزت الشرطة 24 مهاجرًا غير نظامي في منطقة بيجا.

كما اعتقلت قوات الأمن ثلاثة من مهربي البشر المزعومين.

وفي سياق منفصل، احتجز حرس السواحل التركي 19 مهاجرًا في قارب مطاطي في بحر إيجه قبالة سواحل إزمير، وبعد ذلك تم إحالة جميع المهاجرين إلى مديريات الهجرة الإقليمية.