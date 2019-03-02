كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤسسة: إعادة انتخاب محمد بوخاري سيُعيد صياغة مصير نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جون إيروكوو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Big Mike Foundation، - وهي منظمة غير حكومية -، اليوم، إن إعادة انتخاب الرئيس النيجيري، محمد بوخاري، سيُعيد تشكيل مصير البلاد في السنوات القادمة.

وحث "إيروكوو"، الذي هنأ الرئيس "بوخاري" على إعادة انتخابه، على دعم المؤسسة لتشجيع التنمية البشرية والرياضية في البلاد.

ووفقا له، فإن المؤسسة ملتزمة بتعزيز حياة النيجيريين، من خلال دعم المبادرات التي تعمل على تحسين الوصول إلى الفرص الصحية والتعليمية بما يتماشى مع جدول أعمال الرئيس بوخاري.

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وحسب صحيفة "P.M. News" النيجيرية، أضاف "إيروكوو"، أن المؤسسة ساهمت بشكل كبير في تدريب وتربية العديد من الشباب المحرومين وتمكينهم ورعاية الرياضيين الشبان في الخارج من أجل التطوير الرياضي.

ولفت إلى أنه يتقدم بالتهاني إلى الرئيس النيجيري محمد بخاري، على النجاح في إجراء انتخابات رئاسية ومجالس انتخابات حرة وشفافية وموثوقة. حسب قوله

وأوضح: "إنني مقتنع بأن انتصاره سيمهد الطريق أمام نيجيريا أكثر قوة وازدهارًا والتي ستكون قادرة على الوفاء بمهمة الشعب. أحث الرئيس أيضًا على دعم المؤسسة للمساعدة في تشجيع التمكين الأقل حظًا والشباب من خلال الرياضة والتنمية الاجتماعية".

ووصف "إيروكوو"، الانتخابات الرئاسية وانتخابات الجمعية الوطنية، بأنها نزيهة وتعبير عن الإرادة السيادية للشعب النيجيري.