كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان ترد على الهند مجددا وتبدي استعداداها للحوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سفير باكستان لدى موسكو، قاضي خليل الله، استعداد بلاده الكامل للحوار مع الهند، والتعاطي بإيجابية مع أية جهود تبذل بغية بدء حوار لحل كل الخلافات، منوها في هذا الصدد بسعي روسيا للوساطة بين البلدين.

وقال السفير خليل الله، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "باكستان مستعدة للحوار، وترحب بأي جهود من قبل الدول التي تلعب دورا في تخفيف التوتر وتدعو للحوار ولحل كل الخلافات العالقة بينهما".

وأضاف: "وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عرض علينا الوساطة بين باكستان والهند، وقمنا بنقل العرض مباشرة إلى إسلام أباد، الذي تم الإعلان عنه خلال جلسة البرلمان في الصباح، وتجاوب وزير الخارجية الباكستاني بشكل إيجابي معه، وباكستان تعتزم قبول عرض روسيا ونعتزم الجلوس إلى طاولة الحوار مع الهند".

ونوه السفير الباكستاني، بتحرك روسيا السريع لإزالة أسباب التوتر بين باكستان والهند. وقال "روسيا كانت متوازنة وإيجابية ونحن نرحب بذلك، وقد أشارت في بيانها الرسمي إلى كل من الهند وباكستان كأصدقاء لروسيا، ونحن نقدر ذلك ونريد التعاون ونأمل أن يخف التصعيد".

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واستطرد السفير خليل الله: "نريد حل كل القضايا العالقة مع الهند بما في ذلك الخلاف العالق حول كشمير بالحوار، وكما قلنا فإن الطيار الهندي التابع للقوات الجوبة الهندية والذي تم احتجازه بسبب اختراقه المجال الجوي الباكستاني، تم إطلاق سراحه يوم أمس، وهذه إشارة لرغبتنا في السلام، وهذا يعني أننا نعتزم تخفيف التصعيد ولكن هذا يعتمد على الطرف الآخر. نحن لدينا القدرة للدفاع عن حدودنا".

وكان وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، رحب بمقترح روسيا حول التوسط لتخفيف التوتر بين الهند وباكستان، مؤكدا استعداد بلاده للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وقال قرشي، بحسب صحيفة "داون": "سيرغي لافروف عرض الوساطة، لا أعلم ماذا بشأن الهند، لكن أود أن أقول لروسيا إن باكستان مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل تخفيف التوتر".

كما أكد السفير الهندي لدى موسكو بالا فينكاتيش فارما، رفض بلاده دخول وسطاء لحل الأزمة مع باكستان، مشددا على أن نيودلهي تؤمن بأنه على إسلام أباد اتخاذ خطوات محددة لمكافحة المجموعات الإرهابية المتركزة داخل أراضيها. وقال السفير الهندي في روسيا لوكالة "سبوتنيك": "أريد أن أوضح أنه لم يكن هناك وسطاء رسميون، وحتى إذا حدث ذلك، هناك فنحن لن نقبل، لم تعرض أي دولة التوسط بين الهند وباكستان، كان هناك اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديميير بوتين، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي الليلة الماضية، ولم يتم طرح موضوع الوساطة مطلقا".