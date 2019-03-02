كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى بالي: "داعش" يواجه هزيمة إقليمية نهائية في معركة شرق سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة "رويترز"، أن تنظيم "داعش" يواجه هزيمة إقليمية في نهاية المطاف، حيث قالت القوات السورية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تحارب التنظيم، اليوم السبت، إنها تقترب من آخر معقل للإرهابيين بالقرب من الحدود العراقية، متوجةً أربع سنوات من الجهود لدحر الجماعة.

قال مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية: "نتوقع أن ينتهي الأمر قريبًا."

وأضاف "بالي"، لـ"رويترز"، أن قوات الدفاع الذاتى تتقدم على جبهتين باستخدام أسلحة متوسطة وثقيلة.

وأشار، إلى أن "داعش" قد رد بطائرات بدون طيار وصواريخ، وأُصيب سبعة مقاتلين من قوات الدفاع الذاتي حتى الآن.