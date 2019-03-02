كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الدفاع الهندية تلتقي الطيار أبهيناندان فارت هامان في المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت وزيرة الدفاع الهندية، نيرمالا سيثارامان، اليوم، بزيارة للطيار المحرر من باكستان، أبهيناندان فارت هامان في المستشفى في دلهي، حيث تم أخذ قائد سلاح الجو الهندي الليلة الماضية لإجراء فحص طبي بعد وصوله إلى الهند من باكستان.

وقالت "سيثارامان" للرائد الطيار، إن الأمة بأسرها فخورة بشجاعته وإصراره.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية، عن المسؤولين قولهم، إن أبهيناندان فارت هامان أوضح لوزيرة الدفاع، أن احتجازه بلغ نحو 60 ساعة في باكستان.

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وتُظهر الصورة، التي تم نشرها في وسائل الإعلام، السيدة سيتارامان وهي تتحدث مع الطيار في غرفته بالمستشفى، وهو يرتدي زيه الرسمي.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الهندية، عن مسؤولين، فإن الاختبارات الطبية المكثفة كانت جزءاً من عملية "التهدئة" والتي من المتوقع أن تستمر حتى يوم الأحد. وأن الطيار في مؤسسة سلاح الجو الطبي المركزي، وهو مركز تقييم طبي صغير ومتخصص لأطقم الطائرات من جميع الخدمات الثلاث.

ووفق الوكالة، لمرة واحدة، انتهت مرحلة الفحص الطبي، وسيتم ترتيب جلسات استخلاص المعلومات له. كما التقى الطيار بوالديه وعدد من كبار المسئولين بالقوات الجوية صباح اليوم.