كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقدسي يهدم منزله بيديه بضغط من الاحتلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شرع الفلسطيني حسام محمد العباسي، اليوم السبت، بهدم منزله بحي راس العامود ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بضغط من بلدية الاحتلال في القدس.

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وقال العباسي، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): "إنه تلقى إخطاراً قبل نحو شهر من بلدية الاحتلال بهدم منزله بنفسه خلال أربعة عشر يوماً، أو تهدمه طواقم البلدية العبرية ويدفع هو بدل تكلفة الهدم والحراسة والمُقدّرة بمبلغ 80 ألف شيقل".

وتبلغ مساحة المنزل 65 متراً مربعاً، وكان المواطن العباسي قد شيده قبل نحو عام للتلبية احتياجات أسرته للسكن.