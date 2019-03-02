كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تسجل أشد صيف على الإطلاق.. مع زيادة الحرائق وانقطاع الكهرباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاشت أستراليا صيفًا حارًا على الإطلاق، وتستعد أجزاء من البلاد لأدفأ بداية في الخريف.

وتمّ إصدار تحذيرات صحية لولايتين مختلفتين في أستراليا مع اجتياح موجات الحرارة الشديدة فوق جنوب البلاد، حين وصلت درجة الحرارة في ملبورن إلى 38 درجة مئوية، بينما سجلت أجزاء من أديلايد 39 درجة مئوية.

وقال مكتب الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة زادت 2.14 درجة مئوية فوق المتوسط ​​على المدى الطويل وأدت إلى حرائق الغابات وانقطاع التيار الكهربائي وارتفاع معدلات دخول المستشفيات.

وقال بن دومينسينو، خبير الأرصاد الجوية في ويثازون: "إنه على المستوى المحلي، شهدت كانبيرا أشدّ حرارة في الصيف على أساس درجات الحرارة الدنيا والقصوى.

Advertisements

"وشهدت المدينة أيضاً أسخن موجة امتدت أربعة أيام من عمرها عند 40 درجة خلال 80 سنة من التسجيلات.

بينما كانت سيدني ثالث أفضل صيف لها على أساس درجات الحرارة المتوسطة والقصوى، متخلفة عن عام 2017 وعام 1991، وسجلت المدينة أيضًا 29 درجة حرارة أقل من 20 درجة مئوية خلال شهر يناير، وهو رقم قياسي جديد في أي شهر."

وفي جنوب أستراليا وفيكتوريا وتسمانيا، يتنبأ مكتب الأرصاد الجوية الآن بظروف شديدة الحرارة حتى يوم السبت.

إن مسار الحرارة "مرتفع للغاية" على بحر تاسمان، مع رياح تسير عكس عقارب الساعة حول الارتفاعات، وهذا يساعد على تسخين حرارة الصحراء إلى الولايات الجنوبية.

وأصدرت حكومة الولاية تحذيراً بـ"اللون أحمر" بسبب تهديد موجة الحر التي ستبقى حتى يوم السبت، والذى يعنى مساعدة الضعفاء، مثل الأشخاص الذين لا مأوى لهم أثناء موجة الحر.