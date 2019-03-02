“تحدي الألفية” يدعم صندوق المناطق الصناعية المستدامة بـ15 مليون دولار

أطلق حساب تحدي الألفية، أمس الجمعة فاتح مارس، طلب مشاريع لصندوق المناطق الصناعية المستدامة.

ويندرج طلب المشاريع الذي سيستمر حتى فاتح يوليوز المقبل، في إطار تنفيذ نشاط “إنتاجية العقار” الذي يشكل إحدى مكونات برنامج التعاون الثاني “الميثاق الثاني”، الموقع في 30 نونبر 2015 بين الحكومة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب موقع تحدي الألفية، رصد لصندوق المناطق الصناعية المستدامة، المحدث بالتعاون مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، غلاف مالي يناهز 30 مليون دولار، تسهم فيه الحكومة المغربية بنسبة 50%.

ويهدف الصندوق إلى تعزيز نموذج المناطق الصناعية المستدامة والمساهمة في تحسين إنتاجية المقاولات في المناطق الصناعية ونجاعتها البيئية والاجتماعية.

وبحسب نفس المصدر، سيمكن الصندوق من تعزيز العرض من الأراضي الصناعية التي تستجيب لحاجيات المقاولات، خاصة من حيث الموقع، وجودة البنيات التحتية، وتوفير خدمات المواكبة، واعتماد أسعار تنافسية، ليساهم بذلك في الرفع من الاستثمارات الخاصة وإحداث فرص للشغل.