أرقام كلاسيكو الأرض تسيطر على قمة برشلونة وريال مدريد بـ “الليغا”

تتواصل، اليوم السبت، الإثارة بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة، وهاته المرة عبر بوابة مباراة الأسبوع 26 من “الليغا”، والتي ستجمع الطرفين بعد أربعة أيام من لقائهما السابق على ملعب “السانتياغو بيرنابيو”.

وحسب الأرقام التي رصدتها صفحة “الليغا” الرسمية، فإن 183 دولة ستشاهد مباراة القمة بين برشلونة والريال، حيث من المرتقب أن يصل عدد المشاهدين إلى 650 مليون مشاهدا محتملا للكلاسيكو عبر الشاشات.

في المقابل، وصلت عدد فروع المجموعات التشجيعية للغريمين في أنحاء العالم إلى 230، من بينهم دول عربية ومغاربية، وأيضاً بشرق أسيا، حيث يحظى “الميرنغي” و”البلوغرانا” بمتابعة واهتمام جماهير بالعالم بأسره.

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هذا ووصل عدد متابعي قطبي “الليغا” عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى 700 مليون، وهو رقم ضخم بالمقارنة مع متابعي أشهر الأندية العالمية بالفضاء الافتراضي.

يشار، إلى أن ريال مدريد انهزم في المباراة الأخيرة أمام رفاق لويس سواريز بـ “البيرنابيو”، الأربعاء الماضي، بحصة ثلاثة أهداف دون رد، وهي النتيجة التي وضعت برشلونة بنهائي كأس ملك إسبانيا، رفقة فالنسيا.ذ