نفاذ الأنسولين يهدد مرضى السكري ببني ملال ومندوب الصحة: سنوفر الدواء الأسبوع المقبل

تعرف مدينة بني ملال منذ ما يزيد عن أسبوعين ومعها بعض المناطق بالمغرب، نفاد مخزون الأنسولين الخاصة بمرضى السكري في اغلب الصيدليات والمستوصفات العمومية .

وفِي اتصال هاتفي أكد المندوب الجهوي لصحة لجهة بني ملال خنيفرة لـ”اليوم 24″ غياب مادة الأنسولين، مضيفا أنه ابتداءا من الأسبوع المقبل، ستكون متوفرة بجميع المستوصفات العمومية.

من جهته صرح مصطفى المعطاوي، مريض بداء السكري، أن غياب الأنسولين عن المستوصفات العمومية والتي توفره بشكل مجاني، يهدد حياته وحياة مجموعة من المرضى، في ظل ضعف القدرة الشرائية وإرتفاع ثمن هذه المادة الحيوية في الصيدليات .

وأضاف المتحدث ذاته، أنه رفقة مجموعة من المرضى، قررو توجه صوب المندوبية الجهوية للصحة للاستفسار، والإحتجاج عن غياب مادة الأنسولين.

يذكر أن وزارة الصحة المغربية أن معدل مرض السكري لدى الأشخاص البالغين 20 عاما فما فوق يبلغ 6.6% من عدد السكان، أي حوالي 1.3 مليون مريض، مشيرة إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع.