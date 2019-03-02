سابقة.. وزير المالية ينزع ملكية أراضي أفراد من العائلة الملكية للمنفعة العامة

وقع وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بنشعبون، قرارا يقضي بنزع الملكية لبناء مؤسسة تعليمية في مدينة خنيفرة للمنفعة العامة.
موقع “مغرب إنتلجنسي” الذي أورد الخبر، أشار إلى أن الإجراء ليس بالجديد، ويتم تنفيذه مع دفع التعويض اللازم لصاحب الملكية، لكن أشار إلى أنه يهم هذه المرة أفراد أسرة الملك محمد السادس من جانب والدته.
وحسب المصدر ذاته فإن القرار يلزم كلا من عائشة ولطيفة أمحزون بأن تتخليا عن ما لا يقل عن 8522 متر مربع في منطقة خنيفرة، لبناء مؤسسة ثانوية عمومية.
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