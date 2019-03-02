ذكرت مصادر طبية من العاصمة السويسرية، جنيف أن حالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة “حرجة جدا”.
وأضافت ذات المصادر لقناة روسيا اليوم أنه قد كان من المقرر إخضاع بوتفليقة “لعملية جراحية لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك”.
وأكدت المصادر داتها أن الرئيس الجزائري موجود حاليا في الطابق التاسع في مستشفى جنيف الجامعي، وهو قسم معزول عن باقي أقسام المستشفى ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المستشفى.
وكانت قناة “يورونيوز” قد نقلت، مساء أمس الجمعة، عن مصدر أمني جزائري أن طائرة بوتفليقة عادت من جنيف إلى الجزائر دون أن يكون الرئيس على متنها.
وأصدرت الرئاسة الجزائرية بياناً في وقت سابق أعلنت فيه أن بوتفليقة سيتواجد بجنيف لمدة 48 ساعة لإجراء فحوصات روتينية.
ووفقا لـ”يورونيوز”، فإن مصدرا جزائريا ذكر أن قائد الجيش الجزائري طلب من بوتفليقة البقاء في جنيف حتى الثالث من مارس، وهو آخر يوم لتقديم أوراق الترشح الرسمية.
ويحتفل بوتفليقة اليوم بعيد ميلاده الـ82 على خلفية استمرار تظاهرات حاشدة في مختلف المدن الجزائرية تخرج رفضا لترشحه لولاية رئاسية خامسة.
وحسب التقارير الرسمية، فإن احتجاجات، أمس الجمعة، أسفرت عن توقيف 45 شخصا، وإصابة ما لا يقل عن 63 آخرين. وأوضحت الإدارة العامة للأمن الوطني أن بين المصابين 7 مدنيين فقط، وبقيتهم من رجال الأمن.
وتناقلت وسائل إعلام محلية جزائرية، أنباء عن وفاة شخص، يوم أمس الجمعة، خلال تدافع أثناء اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين، قرب المقر الرئاسي في العاصمة الجزائرية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. بوتفليقة بوضع صحي حرج جدا والمستشفى يضعه في قسم معزول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.