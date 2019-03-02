عصيد يقصف أعضاء الاستقلال: منافقون وأتحدى بركة أن يدلنا على فرد من عائلته درس باللغة العربية

على إثر مطالبة حزب الاستقلال بتدريس العلوم باللغة العربية، وصف أحمد عصيد، الباحث والحقوقي المثير للجدل، أعضاء الحزب بالمنافقون.

وقال عصيد في حديثه مع “اليوم 24″، إن “المطالبين بتدريس العلوم باللغة العربية يجب أن يخجلوا من أنفسهم، لأننا درسنا العلوم بالعربية لمدة 40 سنة، وكانت النتيجة الفشل الذريع”، موضحا ” لم نحقق شيئا، لا علوم ولاشيء سوى الحديث عن أسلمة العلوم والحديث عن الإعجاز العلمي للقرآن”، مؤكدا ” المغاربة بسبب مسلسل التعريب ابتعدوا عن دراسة الرياضيات والعلوم والفيزياء، ومتابعة سياق البحث العلمي العالمي، والنتيجة الفشل “.

كما شدد على أن من” يطالب تدريس العلوم باللغة العربية منافق خاصة منافقو حزب الاستقلال”، وفقا لتعبيره.

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وتابع عصيد هجومه على حزب الاستقلال مخاطبا، نزار بركة، الأمين العام للحزب، قائلا :” اتحدى نزار بركة أن يدلني على فرد من أفراد عائلته معرب أو درس العلوم بالعربية”. مشيرا “هؤلاء يقررون التعريب لأبناء الشعب، ويفضلون لأبنائهم اللغات الأجنبية، لإعطائهم الحق في الإمتيازات الاجتماعية والحصول على المناصب العليا”.

ويشار إلى أن مشروع القانون الإطار رقم 51.17، والمتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، اثار الجدل وسط الأحزاب المغربية، خصوصا فيما يتعلق بنصه على تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية.

ويذكر أن كلا من حزب “الاستقلال”، و”العدالة والتنمية” يصران على اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد في التدريس، وهما العربية، والأمازيغية، بينما تطالب أغلب الأحزاب بتدريس المواد العلمية، والتقنية باللغة الفرنسية، والانفتاح على باقي اللغات الأجنبية.