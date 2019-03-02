نادي هوامش للقراءة يناقش طائفة الأنانيين | عمّان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الإثنين 11/ 03/ 2019 الزمان: 17:30 المكان: مؤسسة عبد الحميد شومان، عمّان Advertisements

ينظم نادي هوامش للقراءة، بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان حلقة نقاش لرواية "طائفة الأنانيين" للكاتب الفرنسي إيريك إيمانويل شميت وترجمة المغربي أحمد الويزي، التي تم نشرها من قبل المركز الثقافي العربي عام 2014. تتحدث الرواية في 162 صفحة مشوقة عن ظاهرة الأنانية التي يراها الروائي منتشرة في كل زمان ومكان. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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