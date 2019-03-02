الغلاف: موسيقانا الإلكترونية والتجريبية | بيروت

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

التاريخ: الخميس 07/ 03/ 2019

الزمان: 18:00

المكان: دار النمر للثقافة والفنون، بيروت



في الندوة الثالثة من "الغلاف،" يتحدث رامي أبادير وزياد نوفل عن تاريخ وتحديات الموسيقى الإلكترونية والتجريبية في كل من مصر ولبنان، من حيث شركات التسجيل والمساحات الأدائية والتطور خلال السنين الأخيرة.

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رامي أبادير ناقد ومحرر قسم الموسيقى الإلكترونية في معازف ومنتج موسيقي، لعب خلال السنوات الماضية دورًا رئيسيًا في مشهد الموسيقى التجريبية والإلكترونية في القاهرة، خصوصًا عبر المساهمة مع نورا فرحات وإسلام شبانة في تنظيم سلسلة "من العروض السمعية والبصرية

زياد نوفل دي جي ومقدم برامج إذاعية ومروّج ومنتج موسيقي مقيم في بيروت. قضى زياد معظم السنوات السبع والعشرين الماضية في تقديم المواهب الموسيقية المستقلة والفريدة - محلية كانت أو إقليمية - للبنان وللعالم من خلال برنامجيه الإذاعيين "روبتور" و"ديكالاج" الذين قدمهما عبر راديو لبنان، يتولى زياد نوفل منذ سنة 2013 منصب المدير العام لارتجال، أول وأهم مهرجان للموسيقى التجريبية في لبنان.

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