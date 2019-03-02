مسرحية "إجا الوقت" | الناصرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
التاريخ: السبت 09/ 03/ 2019
الزمان: 20:00
المكان: قاعة ومسرح سينمانا، الناصرة
تقدم مؤسسة سينمانا في النّاصرة بالتعاون مع المعهد العربي للمسرح والتمثيل مسرحية "إجا الوقت".
تكشف المسرحية عن عيوب في مجتمعنا العربي المحلي وتدعي إلى تغيره للأفضل، حيث يصبح مجتمعًا يحترم الإنسان ويتقبل أفكاره، مجتمع يرقى بالضعيف والمظلوم والمغتصب، ويحافظ على حقوق الفرد وكرامته.
تبرز المسرحية دور المرأة في المجتمع، وتسلط الضوء على مكانتها في المجتمع، وتكشف مشاكلها من خلال شخصيات المسرحية.
مسرحية "إجا الوقت" تصور ما يجري في مجتمعنا وقضايانا الشخصية، وهي نقطة التقاء بين الحكاية الشخصية والحكاية الجماعية.
يشترك بتمثيل مسرحية "إجا الوقت" طلاب السنة الثانية والثالثة في المعهد العربي للمسرح والتمثيل في الكلية الأكاديمية العربية للتربية في حيفا: أمير يعقوب، تونا أبو شحادة، رنين سويد، سماهر منصور، سها ربيع، علا قسيس-روحانا، عواطف قدورة-مصري، شروق حجازي-صالح.
وهذا المشروع هو ثمرة مجهود لتلخيص السنة الدراسية. المسرحية أُخرجت وأُعدت على يد المخرج صالح عزام رئيس المعهد العربي للمسرح والتمثيل في الكلية خصيصا لهذا الهدف.
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