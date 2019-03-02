ورشة تفاعلية بعنوان من الموناليزا الى حبل الغسيل | القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الإثنين 04/ 03/ 2019 الزمان: 17:00 المكان: حوش الفن الفلسطيني، القدس

هذه الورشة للمهتمين بمجال الفنون البصرية، والذين يرغبون بفهم العناصر الأساسية لأي عمل فني، وقراءة العمل الفني وتحليله. تمتد الورشة أربعة أيام متتالية، مدّة كل جلسة فيها ساعتين، وتتمحور الورشة حول قراءة العمل الفني، والتعرف على المدارس والمذاهب الرئيسية في عالم الفنون التشكيلية.

ورشة مفتوحة لكل شخص فوق 16 سنة. ولا يشترط أي معرفة سابقة بهذا المجال. Advertisements لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

ملصق الورشة

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