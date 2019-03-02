القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: يوم الخميس 07/ 03/ 2019 الزمان: 20:00 المكان: مسرح أبراج، بيروت Advertisements

يقدم مسرح أبراج مسرحية " عرض كتير قوي" التي تعالج موضوع المعاناة الإبداعية للفنان أثناء قيامه بأي عمل إبداعي. تدور الأحداث على خشبة المسرح حيث يقوم أحد الحضور بالضغط على ممثل العرض لتغيير موضوع المسرحية، فيضطر مرغمًا وتحت التهديد للقيام بذلك، ليتعاونا بعد ذلك على كتابة نص مسرحي في اللحظة التي لا يريدون فيها أن يترك الجمهور صالة العرض. وسط جو من النقاشات الحادة وتناقضات الرأي المليئة بالكوميديا والمخاوف الكبيرة من نقد الصحافة والزملاء الفنانين، تولد المسرحية غير المتوقعة من أحد.

المسرحية نص وإخراج سليمان زيدان، تمثيل سليمان زيدان، سليم علاء الدين. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض كتير قوي | بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.