يوم النباتات في مكتبة المسجد الأقصى | القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الأحد، 03/ 03/ 2019 الزمان: بعد صلاة الظهر المكان: الساحات الخارجية مقابل مكتبة الأطفال، المسجد الأقصى Advertisements

ينظم قسم الأطفال في مكتبة المسجد الأقصى، برعاية دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس يومًا للتعرف على النباتات في الساحات الخارجية للمسجد الأقصى مقابل مكتبة الأطفال. يتخلل النشاط زوايا ممتعة ومتنوعة ومعلومات شيقة واكتشافات جديدة في عالم النباتات. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

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