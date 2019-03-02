إندونيسيا: أصوات العمال المحاصرين داخل منجم لم تعد مسموعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكد مسؤولون في إندونيسيا، اليوم السبت، إن أصوات العشرات من العمال المحاصرين لليوم الرابع على التوالي في منجم للذهب لم تعد تسمع، بينما تتواصل الجهود لإنقاذهم.

وقال المسؤول الذي يشرف على عملية الإنقاذ، عبد المعين بابوتونغان، إن المنقذين لا يدخلون المنجم حاليا في منطقة بولانغ منغوندوف في مقاطعة سولاوسي الشمالية بينما تعمل حفارة ومعدات ثقيلة أخرى على الأمر.

وعلم أن عدد ضحايا انهيار المنجم، الذي يقع في تضاريس شديدة الانحدار، قد ارتفع إلى 8، في حين تم إنقاذ 20 آخرين حتى مساء الجمعة.

وتعتقد السلطات الإندونيسية أن حوالي ثلاثين عاملا ما زالوا محاصرين في الداخل.

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وقال بابوتونغان "لم نسمع أصواتا من الداخل منذ أمس. في هذا اليوم الرابع تلاشت علامات على وجود أحياء بالداخل".

وأضاف "لكننا ما زلنا نحاول إنقاذهم رغم أنه في الوقت الحالي ستكون معجزة إذا ظلوا على قيد الحياة".

وأوضح أن استخدام الحفارة جهد محفوف بالمخاطر، ويتطلب درجة عالية من الحذر لمنع وقوع انهيارات أرضية جديدة في المنجم أو أن تسقط الحفارة نفسها في واد.

ويشارك أكثر من 200 شخص من مختلف الوكالات في عملية الإنقاذ.