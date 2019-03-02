جمهوريون يربطون النائبة إلهان عمر بالإرهاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - علق جمهوريون، مؤخرا، لافتة على مبنى مجلس ولاية فيرجينيا الغربية الأميركية، جمعوا فيها صورة النائبة النائبة الديمقراطية إلهان عمر إلى جانب صورة لبرجي مركز التجارة العالمي، وكتبوا في الجزء العلوي من الصورة "لن ننسى أبدا".

وتعقيبا على تشبيه عمر بـ"الإرهابيين الذين نفذوا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001"، كتب العضو الديمقراطي في مجلس ولاية فرجينيا الغربية، مايك وشكين، في تغريدة على تويتر "لماذا يكون من الصعب بهذا القدر القول لزملائي الجمهوريين إن من الخطأ تعليق لافتة تحمل الكراهية للإسلام؟".

ووفقًا لمحطة (NBC) الأميركية، فإن اللافتة أشعلت النقاشات بين الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الولاية والعضو عن الحزب الجمهوري آن ليبرمان.

وفي وقت سابق، قالت النائبة بمجلس النواب الأميركي، إلهان عمر، إن الرئيس دونالد ترامب "تاجر في كراهية المسلمين واليهود والمهاجرين".

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جاء ذلك عقب مطالبة ترامب النائبة الديمقراطية بالاستقالة من الكونغرس، على خلفية تصريحات لها اعتبرها الرئيس الأميركي "معادية للسامية".

وكانت قد انتقدت إلهان عمر في تصريحات الدعم الأميركي لإسرائيل، وأشارت إلى وقوف مؤسسات ضغط "لوبيات" وراء هذا الدعم، سيما لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، وهي التصريحات التي اعتبرها البعض في الولايات المتحدة "معادية للسامية".

يشار أن مجلس النواب المنتخب حديثا في الولايات المتحدة، شهد لأول مرة عضوية سيدتين عربيتين، الصومالية إلهان عمر، والفلسطينية رشيدة طليب.