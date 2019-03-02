مدرب برشلونة: سنعمل على توجيه ضربة لريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكر مدرب برشلونة الإسباني، إرنستو فالفيردي، أنه سيسعى من أجل توجيه ضربة أخرى لريال مدريد مساء اليوم، السبت، عندما يحل ضيفا على استاد "سانتياغو برنابيو"، ضمن أحداث الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحافي للمباراة "من الصعب الذهاب إلى ملعب سانتياغو برنابيو مرتين متتاليتين، وتحقيق الفوز هناك، لكننا سنلعب من أجل الانتصار رغم أن مواجهة اليوم تختلف عن مباراة الكأس".

واستطرد "سنلعب من أجل النقاط الثلاث، وتوجيه ضربة لريال مدريد، الذي يعد منافسًا مباشرًا لنا في الليغا".

وتابع "الفوز بالمباراة الأولى ليس ضمانًا لنا أننا سنفوز اليوم، فمن يخرج منتصرًا يحصل على الثقة، كما أن الخاسر يمتلك الحافز للتعويض في المواجهة التالية".

وواصل "في مباراة الكأس، هناك لحظات لم نكن جيدين خلالها، حيث هدد ريال مدريد مرمانا بأكثر من كرة، بينما نحن صنعنا فرصتين أو ثلاث".

وأكمل فالفيردي "آرثر؟ يمكنه أن يساعدنا في مباراة اليوم، لكن الأمر يعتمد على مدى جاهزيته البدنية، لخوض هذه المباراة الصعبة".

وأردف "الثلاثية؟ لم نفز حتى الآن بأي لقب، لقد وصلنا إلى نهائي الكأس، والآن نفكر في الليغا.. علينا أن نحصد اللقب الأول، ومن ثم نبحث عن الثاني والثالث".

واستطرد "إقصاء ريال مدريد من المنافسة؟ نحن لا نفكر كثيرًا في المنافس، وما علينا هو أن نتحسن، عن الأداء الذي ظهرنا به خلال مباراة الكأس، ونحقق الانتصار".

واستمر "هناك الكثير من اللاعبين، الذين يجب أن يعتمدوا أسلوب المخاطرة، والركض بالكرة في المباريات.. لكن المشكلة تحدث عند فقدانها في مناطق خطيرة".

وأوضح "سيليسن؟ لم يشارك في مباراة الكأس، لأنه لم يكن جاهزًا بنسبة 100%، واليوم سيلعب الحارس الذي سيساعدنا على الفوز بالمباراة".

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وحول نتائج برشلونة المميزة في سانتياغو برنابيو، علق فالفيردي "أعلم أن البرنابيو كان ملعبًا عظيمًا للبارسا، بسبب النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في السنوات الأخيرة، لكن هذا الأمر لا يعني ضمان الانتصار اليوم".

وفيما يخص أرتورو فيدال، قال مدرب برشلونة "إنه لاعب رائع ويفيدنا بخبراته، كما أنه لا توجد بشأنه انتقادات، أو استبعاد متعمد له من تشكيلة الفريق".

وعن احتمال إقالة سانتياغو سولاري، مدرب الميرينغي، في حال الهزيمة مجددًا أمام البلوغرانا، أجاب "أتمنى الخير له، ولا أريد أن تتم إقالته بعد المباراة، أو أن يحدث هذا الأمر لأي مدرب آخر".

وكان جولين لوبيتيجي، مدرب ريال مدريد السابق، قد تعرض للإقالة عقب خسارة كلاسيكو الدور الأول (5-1).

وتابع فالفيردي "ميسي؟ إنه لا يعاني أي إصابة أو إرهاق، وهو جاهز لدعم الفريق في الكلاسيكو كعادته".

وحول إيقاف خطورة فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، قال "لا نضع خططًا لإيقاف لاعب، لكننا سنلعب بطريقتنا المعتادة، وسيقوم كل لاعب بمهمته الخاصة.. وستكون أنظارنا موجهة أيضًا للشاب البرازيلي، لأنه يملك موهبة رائعة".

وأردف "مواجهة فالنسيا في نهائي الكأس؟ لم ننتصر عليهم، لذلك فإننا على موعد مع خصم صعب في الكأس، كما أننا لم نهزم ريال بيتيس، ولذلك لم يكن هناك منافس مفضل لنا في النهائي".

وعن الكلاسيكو الأخير، قال "لا يضايقني قول إننا قدمنا مباراة سيئة، فقد نسدد على المرمى 25 مرة ولا نسجل، وقد نصوب 3 مرات ونحرز 3 أهداف".

وبشأن كأس السوبر الكاتالوني، أجاب "إنها فرصة لفتح المجال، أمام لاعبي الفريق الثاني ولاعبين آخرين للمشاركة".

وأضاف "نحن نعطي أهمية لهذه المباراة، ومن خلالها نريد رؤية كيف يتطور اللاعبون، رغم أن اللقاء يأتي في وقت مزدحم بالمواجهات".