شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطن" تكشف ما أكسب الإمارات احتراماً وموقعاً عالمياً رائداً والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية "تأتي استضافة أبوظبي للدورة الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، في ظروف عصيبة يشهد فيها العالم الكثير من التطورات والأحداث المتسارعة المحملة بالخطورة والتهديدات للأمن والسلام والاستقرار العالمي، بالإضافة إلى قضايا أخرى مصيرية، لا تزال تعتبر هماً وشأناً كبيراً خاصة لدول العالم الإسلامي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم السبت والأزمات التي تتعرض لها دول عربية وإسلامية و مردها التدخلات من قبل أنظمة تستهدف تقويض أمن المنطقة عبر نشر الفوضى والطائفية ودعم وتمويل وتسليح الجماعات الإرهابية.

و لفتت الصحيفة ال ان المواقف كانت واضحة في ضرورة اجتثاث الإرهاب وتجفيف منابعه ومحاسبة جميع الذين يدعمونه ويمولونه، فهو أحد أكبر تحديات العالم أجمع بجميع الأديان والقوميات والشعوب، التي ترفض الإرهاب والعنف والتطرف، وهذا الوباء الذي سبب الكثير من الويلات للعالم الإسلامي قبل غيره، يحتاج إلى تعاون كبير وتنسيق غير مسبوق في سبيل مواجهته والتصدي له، وهو موقف الإمارات الثابت التي تؤكد في جميع المناسبات رفضها للتظرف والعنف وأهمية تعزيز التعاون عالمياً للتعامل الواجب مع هذا التحدي الخطر.

واختتمت صحيفة الوطن افتتاحيتها مؤكدة ان رئاسة الإمارات للدورة الحالية تكتسب أهمية كبرى كونها الدولة التي تقود الكثير من التوجهات الإقليمية والعالمية لصالح الجميع، وللتكاتف في سبيل سحق التهديدات والتحديات الخطرة وتجنيب الشعوب الكثير من الويلات، فضلاً عن سياستها الثابتة والمبدئية والوضوح الذي تتميز به من حيث شفافية المواقف والانفتاح والسياسات التي تضع في الاعتبار صالح الجميع، وهو ما أكسبها احتراماً وموقعاً عالمياً رائداً ومكانة تجعل منها محوراً للمساعي الدولية الخيرة على الصعد كافة