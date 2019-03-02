شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج": منظمة العالم الإسلامي ستشهد مرحلة «ذهبية» والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، "المصادفة وكأنها الوعد أن يجتمع وزراء خارجية «التعاون الإسلامي» في أبوظبي في الدورة السادسة والأربعين، وترؤس دولة الإمارات المنظمة".

وتابعت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم السبت "بالتزامن مع احتفالها بمرور خمسين عاماً على تأسيسها وانطلاقها الأمر الذي دعا المجتمعين إلى تفاؤل أكبر حين تترأس الإمارات هذه المؤسسة الإسلامية الجامعة لهذه الدورة، نحو إنتاج لافت والإمارات بلد الرئاسة والمملكة العربية السعودية الشقيقة بلد المقر، فكان ذلك محل ترحيب عام، تجلى واضحاً قبل ذلك وبعده، لدى استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وزراء منظمة التعاون الإسلامي، يتقدمهم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس الدورة الجديدة للمنظمة.

و اضافت الصحيفة ان سمو الشيخ عبدالله بن زايد قدم بعد تسلمه كلمة أقل ما يقال فيها أنها وافية شافية، وأجمل ما فيها أنها تعكس وجهة نظر، وأبعد من ذلك، روح الإمارات، إزاء قضايا المنطقة والعالم الإسلامي والعالم في المجمل والمفصل، متناغماً مع موقف الدولة الطليعي الذي عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال زيارتيه التاريخيتين إلى كل من كوريا وسنغافورة الصديقتين.

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و تابعت الصحيفة ان سموه تكلم عن دور أكبر للمنظمة، مؤكداً على مواجهة الإرهاب والتطرف، وهي مفاهيم لا علاقة لها بالإسلام الصحيح، منبهاً إلى أطراف التحريض وهم أولى بالمجابهة، مقترحاً وضع آلية موحدة لتحقيق ذلك، والقارئ لما بين السطور يلتفت إلى خبرة الإمارات، كونها سباقة إلى مبادرات من شأن تبنيها أو تقليدها الإسهام في الحد من ظاهرة الإرهاب التي لا تعرف لغة أو ديناً أو جنساً أو جنسية بعينها بدءاً من تجفيف المنابع..لا تدخل مسموح في شؤون الدول، هكذا تكلم عبدالله بن زايد مركزاً على تصرفات إيران تجاه جيرانها وغيرهم، خصوصاً نشر الطائفية والفوضى.. الإضافة الممكنة أن طهران تنطلق في كل ذلك وعلى وجهها قناع «إسلامي» مستعار، وخطاب يشوه الإسلام ولا يقدمه كما هو.

و لفتت "الخليج" إلى ان الاقتصاد والتنمية أكبر التحديات الحاضرة والمقبلة، ومن هنا دعوة الإمارات، وهي من هي في التنمية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي، إلى عمل إسلامي مشترك..وبخصوص فلسطين قضية العرب الأولى، أكد سموه على هذه القيمة الوطنية والعربية والإسلامية والإنسانية الكبرى، فالإمارات تجدد تمسكها بفلسطين وعاصمتها القدس، وفق القرارات العربية والأممية، وفي مقدمها مستخلصات مبادرة السلام العربية..وفي الشأن الاجتماعي، وهذا لافت، خصص عبدالله بن زايد جزءاً مهماً من كلمته للمرأة، مشيراً إلى دورها الملموس المشهود في بناء المجتمعات والأوطان، داعياً الأمة الإسلامية إلى دعم النساء والشباب بما يليق بمستقبل الأمة المشهود.

و اختتمت صحيفة الخليج مشددة على ان منظمة العالم الإسلامي ستشهد مرحلة «ذهبية»، بين دولة المقر، السعودية، ودولة الرئاسة، الإمارات.