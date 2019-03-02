شكرا لقرائتكم خبر عن حملة الشيخة فاطمة تساهم في علاج الآلالف بمصر والان مع التفاصيل

تمكنت حملة الشيخة فاطمة الانسانية من استقطاب وتأهيل وتمكين الاطباء الاماراتيين والمصريين لعلاج الالالف من الاطفال والنساء والمسنين في القرى المصرية تحت شعار/ على خطى زايد/ وفي اطار برنامج "كلنا امنا فاطمة" .

وأتت هذه الحملة الانسانية في مبادرة تطوعية وانسانية مشتركة من مبادرة زايد العطاء والاتحاد النسائي العام وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الالمانية .

وأكدت سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام أن هذه الحملة تأتي تأكيدا للدور الرائد الذي تقوم به دولة الامارات للتخفيف من معاناة المرضى في مختلف دول العالم ونشر الوعي والثقافة الصحية بين مختلف المجتمعات والشعوب.

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كما أتت الجملة استكمالا للمبادرات الانسانية التي تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الاعلى للامومة والطفولة الرئيسة الاعلى لمؤسسة التنمية الاسرية والتي أبرزها حملة الشيخ زايد الانسانية لعلاج الفقراء وحملة الشيخة فاطمة الانسانية العالمية لعلاج الاطفال والمسنين والتي قدمت للبشرية نموذجا مميزا للعطاء الانساني والتلاحم الاجتماعي واستطاعت أن تصل برسالتها الانسانية الى أكثر من /16/ مليون طفال ومسن وإجراء ما يزيد عن خمسة عشر ألف عملية قلب في مختلف دول العالم في إطار تطوعي ومظلة إنسانية إنسجاما مع الروح الانسانية للمغفور له الشيخ زايد وامتدادا لجسور الخير والعطاء لابناء الامارات تحت قيادتنا الحكيمة.

وقالت إن الحملة في محطتها الحالية في القرى المصرية تمكنت من علاج آلالاف من الاطفال والنساء وكبار السن إضافة إلى تقديم برامج توعوية تساهم في زيادة الوعي بأهم مسببات الامراض وأفضل سبل العلاج والوقاية من خلال فرق طبية اماراتية ومصرية وعالمية تنفذ فحوصات تشخيصية شاملة للكشف عن الامراض إضافة إلى توفير خطط العلاجات اللازمة للحالات المرضية مع التركيز على برامج التوعية للحد من انتشار الامراض .

وأوضحت أن نجاح هذه الحملة الصحية الانسانية التطوعية تتطلب تكاتف جميع الجهود وتعاون مختلف المؤسسات والهيئات المعنية وصولا إلى الاهداف المنشودة والمتمثلة في الوصول إلى قلوب صحية ومجتمع منتج من خلال الحد من الامراض بين الاطفال و النساء والمسنين والوقاية من هذه الامراض ثم توفير البرامج العلاجية المجانية المناسبة للنساء المصابات بالامراض المزمنة.

من جانبها أكدت سفيرة العمل الانساني الدكتورة ريم عثمان أن اطلاق حملة الحد من إنتشار الامراض وبالاخص لدى المراة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يكشف مدى الاهتمام الذي توليه سموها للمرأة والعناية بصحتها وهذا ليس بجديد على سموها التي لا تدخر جهدا في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات الموجهة للمرأة والطفل وكبار السن للتخفيف من معاناتهم وتوفير البيئة المناسبة لها للقيام بدورها على الوجه الاكمل في المجتمع وفي الاسرة.