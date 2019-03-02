شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة بشعة تهز ساحل حضرموت والان مع التفاصيل

الشاب احمد الجيلاني سائق تاكسي اجرة، يجوب الشوارع ليبحث عن لقمة عيش شريفة له ولاسرته يدرس في الصباح ويعمل بسيارته في المساء بحثا عن الرزق في ظل الظروف الاقتصادية التي يعشيها الوطن ويتجرع مرارتها المواطن.

الشاب الجيلاني كان مارا في شارع الشهيد مراد العمودي بديس المكلا، واذ بشخص ينادي عليه "انجيز ياتاكسي"، فتوقف وتفق معه على مشوار الى منطقة فوة غرير ولم يكن يدري ما يخفي له القدر في هذا المشوار وماكان يتوقع خساسة ونذالة هذا الراكب الذي كان هدفه السيارة.

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وتعرض الشاب الجيلاني لطعنات في بطنه وظهره، من قبل هذا الراكب الذي تجرد من انسانيته ثم اخد السيارة وولى هاربا تاركا ضحيته الشاب احمد الجيلاني ينزف دما في مكان بعيد في غرير.

ولولا أن وجده احد ابناء سيبان الاوفياء من قبيلة المحمديين الذي سارع بنقله الى مستشفى ابن سيناء في موقف رجولي معروف عن ابناء هذه القبائل الابية، لفارق الشاب حياته خلال فترة قصيرة.

الشاب احمد الجيلاني لازال في العناية المركزه في مستشفى ابن سيناء والمجرم لازال فارا من وجهه العدالة واهل الضحية يطالبون الجهات الامنية بالكشف عن هذا المجرم وملاحقته لينال عقابه الرادع هو ومن تسول له نفسه تعريض حياة الامنين للخطر.