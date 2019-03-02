شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 10 قادة حوثيين خلال أسبوع في حجور والان مع التفاصيل

أكدت الاجهزة الامنية اليوم عن مصرع عشرة قادة حوثيين خلال اسبوع من المواجهات في حجور بمحافظة حجة.

وكان من أبرز القيادات التي لقيت مصرعها في محافظة عمران، نور الدين على أحمد أبو حاجب، نجل الشيخ المتحوث المدعو، علي أحمد أبو حاجب، وعمار محمد علي الكعبي، نجل الشيخ محمد علي الكعبي، أحد مشايخ قبيلة وائلة، وفقاً لما ذكره موقع "2 ديسمبر" اليوم السبت.

كما لقي القيادي الحوثي المدعو نبيل عبد الله صالح القعود، مصرعه والعديد من مسلحيه بنيران أبناء قبائل حجور، وهو أحد أنباء محافظة عمران، كما لقي القيادي المدعو "خالد علي عبد الله معوض" المصير ذاته.

وأكدت المصادر، أن نيران أبناء قبائل حجور قتلت القيادي الحوثي المدعو خالد هادي عبده نشري المكنبى، والقيادي الحوثي المدعو بدر أحمد محمد، والمدعو أدهم طلحي المكنى بـ"أبو يحيى".

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ولقي القيادي الحوثي المدعو عبد ربه عايض هراش مصرعه، في المعارك الضارية التي يخوضها أبناء قبائل حجور ضد العدوان الحوثي.

ورصدت المصادر اليمنية، مصرع القيادي الحوثي المدعو أبو رعد المأخذي و6 من مسلحيه في منطقة العبيسة بجبهة حجور، كما لقي القيادي الحوثي المدعو محمد حسن جحاف مصرعه مع عدد من مسلحيه,

ويشار إلى أن الأخير كان أحد القيادات الحوثية التي تقود العدوان الحوثي البربري على أبناء حجور.

وتشهد مديرية كشر معارك عنيفة منذ ما يزيد عن شهر، حيث تشن الميليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن، عدواناً سافراً على أبناء حجور الذي استبسلوا في التصدي لهذا العدوان ودافعوا عن منازلهم وأرضهم، حتى أصبحت حجور صخرة تحطمت عليها سلطة المليشيات الإيرانية.