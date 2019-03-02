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الاحتلال الايراني يعطش الأحوازيين بقطع مياه الشرب لأيام متواصلة

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فاطمة الخولي 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - الأحواز

تشهد عدد من قرى مدينة الفلاحية انقطاع لمياه الشرب عنها لأيام متواصلة من بينها بينها قرية البوزي، وذلك دون معرفة الاسباب التي ادت الى ذلك، مما أشعل حالة  الغضب بين المواطنين العاجزين عن تأمين مياه الشرب لهم ولأسرهم.
وذكرت مصادر لقناة أحوازنا أن سلطات الاحتلال قد قطعت المياه عن العديد من القرى منذ أكثر من يومين دون إنذار مسبق.
في سياق مختلف أفادت مؤسسة المياه والكهرباء في مدينة ويس، بأن مناطق وأحياء عديدة تشهد انقطاعا متواصلا للكهرباء عنها بحجة صيانة في خطوط وأعمدة الكهرباء.
وقد ادعت الدائرة التابعة لنظام الاحتلال، بان اسباب انقطاع الكهرباء تعود للصيانة في بعض خطوط واعمدة الكهرباء، في المقابل أكد عدد من المواطنين أن احياء المدينة تشهد انقطاعا متواصلا الكهرباء منذ أكثر من شهرين دون معرفة الأسباب التي تقف خلف ذلك، مشددين أن المؤسسات تتحجج بحجج واهية في كل مرة تقطع عنهم المياه والكهرباء.

 

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