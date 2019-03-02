"تعالى نشوف الماتش".. حيلة عامل لقتل صديقه بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل العثور على جثة شاب في شقة بمنطقة المرج، وتوصلت إلى مرتكب الواقعة، حيث وتبين أنه صديق المجني عليه، الذي دعاه لزيارته بحجة مشاهدة مباراة كرة قدم، لكنه أنهى حياته، لسرقته.

تلقى العقيد وائل غانم مفتش مباحث شرق القاهرة، بلاغًا من "وائل س"، 37 سنة، بعثوره على جثة داخل غرفة نومه، موضوعه في جوال مربوط وبه أثار دماء.

توصلت تحريات فريق المباحث، الذي أشرف عليه اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة، إلى تحديد هوية المجني عليه ويدعى "ياسين ج"، 26 سنة، عامل بمصنع في منطقة السلام، وأصل بلدته منيا القمح بالشرقية.

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وأفادت التحريات أن المجني عليه، مبلغ بغيابه في قسم ثان السلام، كما توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المُبلغ ويدعى "عاطف س"، 40 سنة، عامل، مقيم بمنطقة السلام.

ألقت المباحث القبض على المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة، وأوضح أن علاقة صداقة تربطه بالمجني عليه، وقرر بوجود خلافات مالية بينهما.

وقال المتهم في اعترافاته أنه استدرج المجني عليه للشقة بزعم مشاهدة مباراة كرة قدم، "تعالى نتفرج على ماتش الأهلي والداخلية عندي هنا"، وعقب وصوله باغته بالتعدي عليه منهيًا حياته.

استولى المتهم على متعلقات المجني عليه، وهاتفيه ولاذ بالهرب، حتى ضبطته الأجهزة الأمنية وأحاله اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.ش