ستاندرد آند بورز: نظرة سلبية لمستقبل اقتصاد لبنان

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قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتقيم المالي إن تشكيل الحكومة في لبنان يجب أن يحسن ثقة المستثمرين مما سيدعم احتياجات التمويل الحكومي في 2019.
وأبقت الوكالة على تصنيفها الائتماني السيادي للبنان عند (-B) وخفضت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، بحسب “رويترز”.
توقعت “ستاندرد آند بورز” في تقريرها لمراجعة تصنيف الديون السيادية للبنان، أن تبقى محركات النمو التقليدية في #لبنان مثل السياحة و #العقارات والبناء ضعيفة.
كما توقعت الوكالة أن تبقى #المخاطر_الأمنية الخارجية مرتفعة في لبنان.
وفي يناير الماضي، خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للبنان إلى CAA1، وعدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.
وتحدثت الوكالة حينذاك عن تزايد الضغوط على السيولة في #لبنان، مشيرة إلى أن استجابة حكومة لبنان لزيادة المخاطر على #الاستقرار_المالي ستشمل إعادة جدولة ديون، بما قد يشكل تخلفاً عن السداد، بموجب تعريف #موديز نفسها.
المصدر: العربية.نت
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.