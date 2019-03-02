مسؤول أميركي: الإدارة تعمل على عقوبات جديدة ضد حزب الله

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أكد مسؤول أميركي لصحيفة “الشرق الأوسط” أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تستعد لإصدار عقوبات جديدة ضد ميليشيات حزب الله، وستناقش مخاوفها من تزايد سيطرته على الحكومة مع المسؤولين اللبنانيين، نافياً أن يكون هناك أي استهداف للجيش اللبناني.
ورحّب مدير برنامج “ستاين” لمكافحة الإرهاب والاستخبارات، ماثيو ليفيت، بالقرار البريطاني المتأخر حسبه، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم يكن لها أي دور بذلك.
كما لفت ليفيت إلى أن قرار بريطانيا ضد حزب الله لم يُتخذ بسبب نشاط محدد للحزب في بريطانيا ولكن بسبب أنشطته في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك تغيراً في الموقف الأوروبي تجاه الصراع الدائر في سوريا والعراق.
كذلك شدد على جهود واشنطن للحصول على دعم الحلفاء لاحتواء أنشطة إيران المزعزعة في المنطقة وبرامجها الصاروخية.
وتوقع المسؤول الأميركي صدور قرارات جديدة من دول أخرى وجولة ثانية من العقوبات الدولية التي ستستهدف حزب الله من الآن فصاعداً، مضيفاً أن الهدف جعل الأمر أكثر صعوبة على الحزب عند استخدام النظام المالي اللبناني.
وانضمت بريطانيا، الاثنين، إلى الولايات المتحدة بحظر حزب الله في مجمله، بما في ذلك جناحه السياسي، وتصنيفه منظمة “إرهابية”، بعدما كانت تفصل بين جناحيه السياسي والعسكري.
المصدر: – قناة الحدث
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.