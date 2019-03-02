هذا برنامج مباريات اليوم بالبطولة الاحترافية

تتواصل فعاليات الجولة 20 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، اليوم السبت، بإجراء مباراتين فقط، واحدة منهما ستسجل الظهور الأول للإطار الوطني حسن بنعبيشة، الذي تقلد مهمة تدريب فريق سريع واد زم، بدلاً من المصري طارق مصطفى.

وسيستقبل سريع واد زم انطلاقاً من الساعة الثالثة زوالاً فريق الفتح الرباطي، بحثاً عن نتيجة إيجابية على أرضه وأمام جماهيره، خصوصاً وأن السقوط الأخير للمجموعة كان أمام الوداد، وعصف بالمدرب المصري خارجه.

في حين، فريق الدفاع الحسني الجديدي، صاحب المركز 10 بسبورة الترتيب، سيكون في مواجهة أمام الكوكب المراكشي، اخر ترتيب الدوري الاحترافي الممتاز، والذي لازالت إدارته تبحث عن إسم لتعويض المدرب المقال، عزيز العامري.

هذا وستتواصل فعاليات الجولة، غداً الأحد، بإجراء مباراتين، الأولى بين الجيش الملكي ويوسفية برشيد، بدون جمهور، بعد قرار اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، معاقبة الفريق العسكري لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية في لقاء الكلاسيكو المحلي الأخير.

وسيواجه شباب الريف الحسيمي، فريق إتحاد طنجة، على ملعبه وأمام جماهيره، وكله أمال بتحقيق نتيجة إيجابية والابتعاد عن المراكز الأخيرة التي ستضع المجموعة في حسابات الهبوط.