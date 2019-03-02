تتواصل فعاليات الجولة 20 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، اليوم السبت، بإجراء مباراتين فقط، واحدة منهما ستسجل الظهور الأول للإطار الوطني حسن بنعبيشة، الذي تقلد مهمة تدريب فريق سريع واد زم، بدلاً من المصري طارق مصطفى.
وسيستقبل سريع واد زم انطلاقاً من الساعة الثالثة زوالاً فريق الفتح الرباطي، بحثاً عن نتيجة إيجابية على أرضه وأمام جماهيره، خصوصاً وأن السقوط الأخير للمجموعة كان أمام الوداد، وعصف بالمدرب المصري خارجه.
في حين، فريق الدفاع الحسني الجديدي، صاحب المركز 10 بسبورة الترتيب، سيكون في مواجهة أمام الكوكب المراكشي، اخر ترتيب الدوري الاحترافي الممتاز، والذي لازالت إدارته تبحث عن إسم لتعويض المدرب المقال، عزيز العامري.
هذا وستتواصل فعاليات الجولة، غداً الأحد، بإجراء مباراتين، الأولى بين الجيش الملكي ويوسفية برشيد، بدون جمهور، بعد قرار اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، معاقبة الفريق العسكري لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية في لقاء الكلاسيكو المحلي الأخير.
وسيواجه شباب الريف الحسيمي، فريق إتحاد طنجة، على ملعبه وأمام جماهيره، وكله أمال بتحقيق نتيجة إيجابية والابتعاد عن المراكز الأخيرة التي ستضع المجموعة في حسابات الهبوط.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا برنامج مباريات اليوم بالبطولة الاحترافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.