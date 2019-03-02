رونار يكشف مستجدات استعدادات المنتخب المغربي قبل “كان 2019”

كشف هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، عن اختياراته بخصوص استعدادات المجموعة لخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، والمقرر لها الانطلاق شهر يونيو المقبل بمصر، بدلاً من الكاميرون.

الناخب الوطني أوضح في لقاء مع الموقع الرسمي لـ “الكاف”، أنه يطمح لإقامة تجمع إعدادي بالرباط قبل “الكان”، قائلاً : ” جامعة الكرة تشتغل على مركز وطني من الطراز الكبير، وأتمنى بأن تنتهي الأشغال به قبل موعد العرس الكروي القاري، لنتمكن من الاستعداد به”.

وأوضح رونار، بأنه وفي حال تأخر افتتاحه، سيكون أمام وقت للبحث عن خطة بديلة، بخصوص استعدادات مجموعته قبل نهائيات كأس الأمم الإفريقية، والتي ستعرف مشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.

يشار، إلى أن المنتخب الوطني المغربي سيخوض في الأسبوع الثالث من شهر مارس، اخر مباراة له بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 أمام مالاوي، يليها اللقاء الودي أمام منتخب الأرجنتين، والمقرر إقامته بملعب طنجة الكبير.