سابقة.. مواطن يقرر مقاضاة مديرية الأمن بعد تأخر الشرطة في معاينة حادثة سير تعرض لها

في سابقة من نوعها، قرر الإعلامي عماد شقيري التوجه إلى المحكمة الإدارية لمقاضاة الإدارة العامة للأمن الوطني بتهمة التقصير في أداء واجبها وذلك عقب تعرض سيارته لحادث مروري.

وقال شقيري إن الحادثة وقعت، مساء أمس الجمعة، بمدينة سلا حيث كان يمر بسيارته بأحد الشوارع وفجأة وقع مسمار حديدي كبير من إحدى العمارات فوق الزجاج الخلفي للسيارة متسببا في تفتيتها بشكل كامل” مضيفا “اتصلت بالتأمين فأخبروني بضرورة إنجاز محضر معاينة من طرف الشرطة المكلفة بحوادث السير”.

وأكد المتحدث في تدوينة على حسابه في فيسبوك أنه اتصل بالرقم 19 الخاص بالنجدة على الساعة السادسة والنصف وزودهم بكل المعطيات فأخبروه أن الشرطة في الطريق ولم تأت ليعاود الاتصال لمرات عديدة وفي كل مرة يخبرونه بأنهم في الطريق.

وأضاف بأنه انتظر ثلاث ساعات ونصف ولم تأت الشرطة لمعاينة الحادث ما اضطره “لاستدعاء مفوض قضائي لإنجاز محضر بكل هذه التفاصيل”.

وأكد شقيري أنه بناءا على ذلك قد قرر التوجه “إلى القضاء الإداري لمتابعة الإدارة العامة للأمن الوطني عن هذا التقصير واللامبالاة المناقضة لكل الخطابات المروجة حيث تسببت هذه اللامبالاة في ضياع حقي في الاستفادة من تعويض التأمين” حسب وصفه.