مدرب ريال مدريد يتوعد برشلونة في كلاسيكو الليغا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت تقارير صحفية عن مدرب ريال مدريد الإسباني، سانتياغو سولاري، عشية مباراة الكلاسيكو، قوله إن "فريقه مستعد لمواجهة برشلونة المرتقبة مساء اليوم، على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" في قمة الجولة الـ26 من الدوري الإسباني".

وقال سولاري في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "استفقنا مجددًا، نريد الحصول على نقاط المباراة، وسنلعب بكل حماس، وبنفس الروح، وسنحاول تحسين بعض الأشياء، قدمنا كل شيء من أجل الفوز في الكلاسيكو الماضي للتأهل للنهائي، ونحن الآن نفكر في مواجهة الدوري".

وأضاف مدرب الملكي "علينا أن نفكر في مباراتنا المقبلة خاصة أنها مباراة الكلاسيكو، علينا الحصول على النقاط، إذا لم نكن نلعب أمام برشلونة سيكون هذا شغفنا أيضا من أجل الحصول على نقاط اللقاء، المباراة المقبلة هي الأهم لنا حاليًا، ونركز عليها".

تابع المدرب الأرجنتيني "أحب النظر إلى الأشياء الإيجابية في لاعبي كرة القدم، فينيسيوس يمتلك العديد من الأشياء الإيجابية، الرغبة، والقوة، التعلم، والإبداع العديد من الأشياء اكتسبها في وقت قليل، يجب علينا أن نضع تركيزنا على الأشياء الجيدة".

وأردف: "قائمة الفريق لم أحددها بعد، من الجيد أن يكون جميع اللاعبين متاحين، إيسكو كان مصابًا لمدة 18 يوما، وانضم للفريق مؤخرا، سنرى ما سيحدث".

وواصل "لقد سجلنا العديد من الأهداف، لكن في المباراة الماضية فشلنا في تحويل الفرص إلى أهداف، الجميع يرغب في التسجيل، مباراة اليوم فرصة لتسجيل ما لم نسجله في المباراة الماضية".

ورفض سولاري، التعليق على عقوبة إيقاف راموس، التي تعرض بالإيقاف مباراتين في دوري الأبطال بسبب تعمد الحصول على إنذار أمام أياكس.

ووجه سولاري رسالة للجماهير، قائلا:1"كان من الجيد ما رأيناه من الجماهير في البرنابيو، هم أيضًا خاضوا معنا المباراة".

وأكمل "في مباراة برشلونة تلقينا تسديدتين فقط على المرمى، علينا أن نواصل العمل الجيد في الدفاع، هذا الأمر صعب لأن النتيجة النهائية تقول غير ذلك، رغم أننا قدمنا أداءً جيدًا".

وأوضح مدرب الريال "بيل منذ تعافيه لعب جميع المباريات وسجل، كان حاسمًا في كأس العالم للأندية، وساهم بتأهلنا لهذا الدور في الأبطال، جميعنا نعي ما يعنيه مارسيلو لهذا النادي، جميع اللاعبين مهمين للفريق، ليس فقط التشكيلة الأساسية".

وتابع سولاري "عملي هنا كمدرب، ونحن نعمل في حدود المتاح، ونحاول العمل على تحسين بعض الأشياء، بالطبع من المهم العمل على تحسين الأداء أمام المرمى".

وعن إمكانية إجراء مداورة أمام برشلونة، قال "جميع اللاعبين الذين نمتلكهم محترفون، وهذا ما تفرضه علينا أجندة المباريات، وهذه ليست أول مرة تحدث، لكن اللاعبين بخير".

وحرص سولاري على دعم بيل ضد صافرات الاستهجان ضده، وأوضح أنه لم يسمع أي صافرات من الجماهير، مشيرًا إلى أنه يعلم ما يقدمه بيل للنادي، والجماهير تقدر له ذلك".

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن جميع مباريات الدوري الإسباني حاسمة منذ البداية للنهاية.