الآلاف يتفاعلون مع تغريدة كوربين ضد جرائم الحرب الإسرائيلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تلقّت تغريدة لرئيس حزب العمال البريطاني، اليساري جيرمي كوربين، أكثر من 15 ألف إعجاب خلال أقل من 48 ساعة، والتي هاجم فيها قتل الاحتلال الإسرائيليّ للفلسطينيين.‎

وقد نشر كوربين التغريدة قبل يومين عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وحظيت حتى اليوم السبت بأكثر من 1500 تعليق و8300 إعادة تغريد "ريتويت"، والتي اقتبس فيها إعلان الأمم المتحدة الذي جاء فيه أن القتل الذي تنتهجه إسرائيل في غزة يشمل الأطفال، المسعفين والصحافيين. وسمّى ما تقترفه إسرائيل جرائم حرب.

ودعا زعيم المعارضة اليسارية كوربين، في تغريدته الحكومة إلى "إدانة قتل إسرائيل للفلسطينيين وتجميد بيع الأسلحة إليها".

ومعروف أن جيرمي كوربن، يدعم القضية الفلسطينية، كما وأنه يواجه منذ توليه رئاسة الحزب عام 2015، اتهامات بـ"معاداة السامية" من قِبل العديد من الساسة وجزء كبير من وسائل الإعلام البريطانية.

‎وشهد حزب العمال البريطاني سلسلة استقالات أو عمليات فصل من الحزب على خلفية اتهامات تتعلق بـ"معاداة السامية"، وهي بروباغاندا تنتهجها إسرائيل ومواليها اليمينيين في العالم لربط مصطلح معاداة السامية بمعاداة الصهيونية، واللذان يختلفان كليًا عن بعضهما.

واستقال في الأسبوع الماضي، تسعة من الحزب المعارض، على خلفية ما وصفوه بفشل قيادته في التعامل مع ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، والموقف من الهجوم الذي يتلقاه الحزب بعد الاتهامات المضللة حول "معاداة الصهيونية".