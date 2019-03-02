انت الان تتابع تفاصيل خبر تفاعل كبير مع تغريدة لزعيم المعارضة البريطانية تهاجم "إسرائيل" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 01:13 مساءً - حظيت تغريدة لزعيم المعارضة ورئيس حزب العمال في بريطانيا، جيرمي كوربن، بتفاعل كبير خلال أقل من 48 ساعة، والتي هاجم فيها جرائم "إسرائيل" بحق الفلسطينيين.‎

التغريدة التي نشرها كوربن، يوم الخميس الماضي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، نالت بحلول اليوم السبت أكثر من 15 ألف إعجاب، و1500 تعليق و8300 إعادة تغريد.

وكان زعيم المعارضة البريطانية قد دعا في تغريدته الحكومة إلى "إدانة قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة، وتجميد بيع الأسلحة لها".

ويُعرف جيرمي كوربن بدعمه للقضية الفلسطينية، ويواجه منذ توليه رئاسة الحزب، عام 2015، اتهامات بـ"معاداة السامية" من قِبل العديد من الساسة وجزء كبير من وسائل الإعلام البريطانية.

ويشهد الحزب سلسلة استقالات أو عمليات فصل؛ على خلفية اتهامات تتعلق بـ"معاداة السامية".

والأسبوع الماضي، استقال 9 من الحزب المعارض؛ على خلفيّة ما وصفوه بفشل قيادته في التعامل مع ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، والموقف من معاداة السامية.