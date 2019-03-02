انت الان تتابع تفاصيل خبر الفساد يقلّص حظوظ فوز نتنياهو بالانتخابات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 01:13 مساءً - كشف استطلاعان للرأي أن مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السياسي على المحك؛ وذلك بعد الكشف عن تورّطه في قضايا فساد.

الاستطلاعان اللذان أجراهما كل من "KAN News" والقناة 13 الإسرائيليتين، أظهرا أن نتنياهو قد لا يتمكّن من تشكيل الحكومة المقبلة عقب الانتخابات البرلمانية، في أبريل المقبل.

ووفق النتائج، فإن التحالف اليميني لنتنياهو سيفوز بـ59 مقعداً بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وذلك بفارق مقعدين للوصول إلى النصاب القانوني (61 مقعداً) من أصل 120 مقعداً لتشكيل الحكومة.

ويُظهر الاستطلاعان أن حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو بات يخشى حزب "الأبيض والأزرق"، الذي يرأسه بيني غانتز، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سابقاً.

ووفقاً لاستطلاع القناة 13 الإسرائيلية، فإن حزب غانتز نال 36 مقعداً مقابل 30 مقعداً لحزب الليكود، في حين أظهر استطلاع "KAN News" فارقاً أكبر بين المتنافسين بـ37 مقعداً لغانتز مقابل 29 مقعداً لنتنياهو.

وكان المدّعي العام الإسرائيلي، أفيخاي مندلبنت، أعلن الأسبوع الماضي توجيه لائحة اتهام إلى نتنياهو في قضايا تلقّي رشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة، ريثما تُعقد جلسة استماع.

وقال مندلبنت إنه أبلغ محامي نتنياهو قراره توجيه "عدة تهم جنائية ارتُكبت خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء ومنصب وزير الاتصالات، في الملفات المعروفة باسم ملف 1000 وملف 2000 وملف 4000".

وعبّر مندلبنت عن رغبته في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء، حيث سيحصل فيها نتنياهو على فرصة للدفاع عن نفسه قبل تقديم التهم للتداول فيها بالمحكمة، وهي عملية لا يتوقع إجراؤها قبل الانتخابات المقبلة.