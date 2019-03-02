شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدشن مجمع عزان التعليمي بأبين والان مع التفاصيل
دشنن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مجمع عزان التربوي والتعليمي في مديرية الوضيع بمحافظة أبين، بعد إعادة ترميمه وتأثيثه لتوفر بيئة تعليمية مناسبة لـ 1200 طالب وطالبة يقطنون منطقة عزان والقرى المجاورة لها .
وقامت الهيئة بتأهيل 12 فصلا دراسيا وتأثيثها بالكامل بمدرسة عزان للتعليم الأساسي التي يدرس بها 800 طالب وطالبة، بالإضافة لمدرسة عزان للتعليم الثانوي التي يدرس بها 400 طالب وطالبة فيما وزعت الحقائب المدرسية على الطلاب والطالبات.
ووصف قاسم عبادي مدير عام مديرية الوضيع دخول الهلال الأحمر الإمارتي بمبادراته الإنسانية ومشاريعه التنموية، لمديرية الوضيع بأنها بادرة خير طيبة متوجها بالشكر على لفتة الهلال الأحمر تجاه المديرية، التي تعاني من نقص في العديد من الخدمات وتحتاج إلى الدعم والمساعدات الإنسانية.
بدوره رحب ناصر أحمد صالح مدير التربية والتعليم في المديرية ببصمات الهلال الأحمر الإماراتي التي تظهر واضحة اليوم في مجال التربية والتعليم.
وأكد أبوبكر السيد مدير مجمع عزان التربوي والتعليمي أن إعادة تأهيل الهلال الأحمر للمجمع ساهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة والمعلمين.
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