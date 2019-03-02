شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة الإنسانية تدشن مشروع إعادة تأهيل طرق أرخبيل سقطرى والان مع التفاصيل

دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مشروع إعادة تأهيل طرق مناطق شرق مدينة حديبوه عاصمة الأرخبيل التي تضررت جراء السيول والأمطار الناجمة عن الأعاصير التي ضربت المحافظة خلال السنوات الماضية.

وعبر أهالي المناطق المستفيدة عن شكرهم وامتنانهم للجهود المبذولة من قبل مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، من أجل التخفيف من معاناتهم، وتسهيل عملية تنقلهم، ووصول البضائع والاحتياجات إلى مناطقهم، موضحين أن التنقل عبر تلك الطرقات كان صعباً، ويتم بمشقة كبيرة عقب الأضرار التي لحقت بها جراء السيول والأمطار والأعاصير التي ضربت الجزيرة خلال السنوات الماضية، وتسببت في عزل مناطقهم بشكل كامل، ومضاعفة معاناتهم بمنع نزوحهم ووصول المساعدات إليهم. ويأتي المشروع ضمن خطة شاملة اعتمدتها مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بهدف تطوير سقطرى في قطاعات خدمية عدة، من بينها قطاع الطرقات الذي شهد خلال الفترة الماضية تنفيذ سلسلة من المشاريع التي تخدم الآلاف من المواطنين في مناطق متفرقة في المحافظة.

وأكد مهندسون في مكتب الأشغال العامة بسقطرى، أن مشروع تعبيد وتعديل الطرقات في المناطق النائية شرق حديبوه، يأتي ضمن الجهود الداعمة من قبل الأشقاء في الإمارات لتعزيز البنية التحتية في جانب الطرقات المتضررة جراء الأعاصير والسيول والأمطار التي شهدها الأرخبيل خلال السنوات الماضية، موضحين أن تعبيد وإصلاح تلك الطرقات، سيسهم في التخفيف بشكل كبير من معاناة الأهالي في مناطق دانجهن وتحجلجهال ومطر وقرى مجاورة في التنقل والوصول إلى عاصمة الأرخبيل حديبوه.