شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتهم محاميه السابق بالكذب والتناقض والان مع التفاصيل

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محاميه السابق مايكل هوكين بالكذب، عقب الإدلاء بإفادة خلال جلسة استماع استثنائية أمام الكونجرس نهاية الأسبوع الماضي.

وعقب عودته من فيتنام، أطلق ترامب سلسلة تغريدات، الجمعة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحدث فيها عن مشروع كتاب لم ينشر حول الرئيس الأمريكي اقترحه مايكل كوهين مطلع 2018.

وكتب ترامب قائلا: "على الكونجرس أن يطلب نص الكتاب الجديد لمايكل كوهين.. ستصابون بالذهول عندما ترون الأكاذيب والتزوير والتناقضات مع شهادته الخميس، كما لو أنه شخص آخر، لقد فقد مصداقيته تماما".

من جانبه، أكد دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر للرئيس الأمريكي في تغريدة أيضا: "إن مايكل كوهين اقترح كتابا "مليء بالمديح لوالده" متهما المحامي السابق بأنه انتقل إلى معسكر آخر بعدما نصحه الديمقراطيون بذلك.

وكان كوهين قال في جلسة استماع استثنائية في الكونجرس، الأربعاء، إنه حاول بيع كتاب بعنوان "ترامب الثورة: من برج ترامب إلى البيت الأبيض، فهم دونالد ترامب"، بدون أن يحدد تاريخا لذلك.. ولم ينشر هذا الكتاب إطلاقا.

وأكد لاني ديفيس، محامي كوهين، الجمعة، أن موكله تلقى دفعة مسبقة كبيرة من المال في بداية 2018 من أجل مشروعه، قبل أن يتخلى عن ذلك.. وفي بداية 2018، كان كوهين لا يزال قريبا من ترامب، ويطرح نفسه على أنه خبير برئاسته، وكان من المرجح أن يخدم هذا الكتاب مصلحة الرئيس الأمريكي.