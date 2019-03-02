شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: نحن أقوياء بشباب عربي قارئ والان مع التفاصيل

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حسابه بموقع تويتر: "مع انطلاقة شهر القراءة.. وصلتني اليوم أرقام المشاركين في تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة.. الذي يهدف لقراءة كل طالب ٥٠ كتابا في كل عام أكاديمي.. ١٣ مليون طالب من ٤٩ دولة هي حصيلة هذه الدورة الآن.. تحدي القراءة هو تحدٍ عربي نجحنا فيه حضاريا.. نحن أقوياء بشباب عربي قارئ".

وبدأت، الجمعة، فعاليات شهر القراءة الوطني على مستوى دولة الإمارات؛ تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الإماراتي الذي حدد شهر مارس/آذار من كل عام شهراً للقراءة، انطلاقاً من حرص قيادة دولة الإمارات على ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة في نفوس مواطني وسكان دولة الإمارات.

ووجه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، في 3 مايو 2016 ببدء الإجراءات التشريعية لإعداد قانون للقراءة في الإمارات تحت اسم "قانون القراءة".

ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتشكيل لجنة عليا للإشراف على عام القراءة، تضم في عضويتها المسؤولين الحكوميين المعنيين وأهم الشخصيات الوطنية المشرفة على الفعاليات.

ويهدف شهر القراءة في دولة الإمارات إلى تعزيز الارتباط بالقراءة باعتبارها أحد أهم عناصر بناء الفرد، ويمثل فرصة سنوية للتحفيز على المطالعة الواعية والاستنتاج وإثارة الأسئلة والإسهام في تنمية المعرفة وإثراء التحصيل الدراسي وإحياء وتفعيل برنامج البحث والمشاركة كبديل لخيار التلقين والحفظ والتلقي التقليدي.