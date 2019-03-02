شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وزراء الداخلية العرب يعقد دورته السادسة والثلاثين في تونس غداً والان مع التفاصيل

يعقد مجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية غداً ، دورته السادسة والثلاثين بحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب ووفود أمنية رفيعة ، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، واتحاد المغرب العربي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، والمنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة .

وذكر بيان أصدرته الأمانة العامة للمجلس من مقرها في تونس اليوم ، أن الدورة التي تعقد تحت رعاية فخامة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ستناقش عدداً من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، منها: تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين ، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين .

وأكد المصدر ، أن الدورة ستنظر أيضاً في مشروع الخطة المرحلية التاسعة للإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ، ومشروع الخطة المرحلية الثامنة للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب ، بالإضافة إلى مشروع الخطة المرحلية الخامسة للإستراتيجية العربية للحماية المدنية // الدفاع المدني.

وستناقش الدورة أيضاً التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة خلال عام 2018م ، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال نفس العام ، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المهمة.

وكان قد شهد يوم أمس انعقاد الاجتماع التحضيري للدورة ، حيث تدارسَ ممثلو الدول العربية المشاركة البنود الواردة على جدول الأعمال وأعدوا لها مشاريع قرارات تمهيداً لعرضها على أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب .