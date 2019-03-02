شكرا لقرائتكم خبر عن حجة.. قتلى من المليشيا بقصف جوي في كُشر والان مع التفاصيل
قتل وأصيب عدد من مسلحي المليشيا الحوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن اليوم السبت، 02 آذار، 2019.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف استهدفت طقما عسكريا للمليشيا في مديرية كشر.
وأكدت المصادر مقتل كل من كانوا على متن الطقم الحوثي من جراء القصف الجوي الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.
إلى ذلك، نفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عملية إنزال جديدة، فجر السبت، لإمداد قبائل حجور بمديرية كشر في محافظة حجة شمال غربي البلاد، بالمواد الطبية والغذائية ومعدات عسكرية، وفق مصادر قبلية يمنية.
وتعد عملية الإنزال هذه هي الخامسة خلال أقل من عشرة أيام.
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