شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 27 من طالبان و23 من القوات الأفغانية في هجمات متفرقة والان مع التفاصيل

قُتل 27 من حركة طالبان وأصيب خمسة آخرون، فميا قتل 23 من قوات الأمن الأفغانية في اشتباكات متفرقة منذ 24 ساعة، بين القوات الأفغانية وعناصر الحركة، بمنطقة "سانشاراك" بإقليم "سار-إي-بول" شمال أفغانستان، وفقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم السبت.

وذكر فيلق شاهين، رقم 209، التابع للجيش الأفغاني في الشمال في بيان، أمس الجمعة، أن اشتباكاً وقع قرب منطقة "دو أبا"، الذي انتهى بعد حوالي أربع ساعات.

وأضاف البيان، أن سبعة من مسلحي طالبان قُتلوا اليوم وأصيب خمسة آخرون، خلال الاشتباك الذي انتهى في الساعة الثالثة و40 دقيقة أمس بالتوقيت المحلي.

وتابع فيلق شاهين أن الاشتباك بدأ وقت الظهر تقريباً بعد أن هاجم مسلحو طالبان قافلة عسكرية في منطقة "دو أبا"، لكن تم صد الهجوم بعد أن تلقت القوات المسلحة تعزيزات مدفعية وجوية.

وأشار الفيلق، إلى أن أربعة من أفراد القوات المسلحة تعرضوا لإصابات، خلال الاشتباك، بينما لحقت الأضرار بمركبتين بشكل جزئي.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع غفور أحمد جويد ذكر أمس الجمعة، أن 23 من قوات الأمن الأفغانية قتلوا أمس وأصيب 15 وقتل 20 متمرداً".