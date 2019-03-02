شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية السكنية التعاونية لموظفي جامعة حضرموت تعقد اجتماعاً لمناقشة عددٍ من القضايا والان مع التفاصيل

عقدت الجمعية السكنية التعاونية لموظفي جامعة حضرموت اجتماعاً لها برئاسة عبدالرحمن باربيد رئيس الجمعية وبحضور كافة أعضاء الهيئة الادارية للجمعية.

وناقش الاجتماع عددٍ من القضايا المتعلقة بالخدمات الأساسية والرئيسية للمشروع السكني منها مناقشة اعتماد شق الشوارع ومتابعة الخدمات الضرورية وكذلك الاشتراكات المتأخرة للأعضاء واشتراكات الأعضاء الجدد كما ناقش الاجتماع الجهود المبذولة من قبل الجمعية السكنية لمتابعة هيئة الاراضي العقار لاستكمال ما تبقى من الاجراءات والبحث عن المستثمرين لعرض التصاميم الانشائية للمشروع والمصادقة على محضر الاجتماع السابق من قبل الحاضرين بالاجتماع وغيرها من القضايا ذات العلاقة لتحسين أوضاع الموظفين بجامعة حضرموت .

حضر الاجتماع كل من صالح عمر باعكيم الأمين العام لنقابة موظفي جامعة حضرموت وعدنان الجيلاني الأمين العام للجمعية السكنية التعاونية لموظفي الجامعة .