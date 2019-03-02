شكرا لقرائتكم خبر عن "سلمان للإغاثة" يوزع مساعدات غذائية في محافظة حجة والان مع التفاصيل

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 306 سلال غذائية، تزن 22 طنًا و644 كيلو غراماً، على النازحين والمتضررين في قرى الغرزه والذراع والضابره وبني الزين التابعة لمديرية حرض بمحافظة حجة، يستفيد منها 1,836 فرداً.

وطبقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، يأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعًا.

يشار إلى أن مركز الملك سلمان وزع مساعدات متنوعة وبشكل مستمر على الأسر المحتاجة في عدد من المحافظات المحررة والخاضة لسيطرة المليشيا الحوثية منذ بداية الحرب عام 2015.