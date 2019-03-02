شكرا لقرائتكم خبر عن "سلمان للإغاثة" يوزع مساعدات غذائية في محافظة حجة والان مع التفاصيل
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 306 سلال غذائية، تزن 22 طنًا و644 كيلو غراماً، على النازحين والمتضررين في قرى الغرزه والذراع والضابره وبني الزين التابعة لمديرية حرض بمحافظة حجة، يستفيد منها 1,836 فرداً.
وطبقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، يأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعًا.
يشار إلى أن مركز الملك سلمان وزع مساعدات متنوعة وبشكل مستمر على الأسر المحتاجة في عدد من المحافظات المحررة والخاضة لسيطرة المليشيا الحوثية منذ بداية الحرب عام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر "سلمان للإغاثة" يوزع مساعدات غذائية في محافظة حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.